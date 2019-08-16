Москва, , 11:48 — REGNUM

Столичные власти признали факт наличия уязвимостей в системе шифрования платформы для онлайн-голосования. Об этом 15 августа журналистам сообщила пресс-служба департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Представитель ДИТ, комментируя заявление французского эксперта Пьеррика Годри, сообщил корреспондентам ТАСС, что в департаменте «отчасти согласны» с тем, что имеющийся ключ не обеспечивает достаточную стойкость шифрования.

Он обратил внимание, что взлом системы все-таки не был осуществлен и отметил, что ведомство специально выложило открытый ключ для того, чтобы его попытались расшифровать до того, как в сеть будет выложен закрытый. Специалист также сообщил, что в основу системы легла платформа Ethereum.

Напомним, ранее сотрудник Национального центра научных исследований Франции Пьеррик Годри заявил, что систему шифрования российской системы электронного голосования можно взломать за 20 минут при помощи компьютера и ПО, находящегося в публичном доступе.

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При этом эксперт «Лаборатории Касперского» подтвердил журналистам, что исследование, которое провел Годри является теоретическим и непосредственного взлома системы не было. Кроме того, специалисты сообщили, что самым негативным последствием такого взлома будет нарушение тайны голосования.

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