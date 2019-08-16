Джакарта, , 11:43 — REGNUM

Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс поздравил Республику Индонезия с 74-м днём рождения, сообщает информационное агентство Antara.

В 37-секундном видео Оуэн Дженкинс также заявил, что Великобритания гордится тем, что является свидетелем развития Индонезии.

«Быстрые темпы развития экономической инфраструктуры и человеческих ресурсов являются золотым мостом в справедливую и процветающую Индонезию», — отметил посол.

Известно, что 7 августа новый посол Великобритании в Индонезии вместе с другими послами иностранных государств вручил верительную грамоту президенту Джоко Видодо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, День независимости Индонезии ежегодно отмечается 17 августа. Однако серия празднований 74-го Дня независимости страны началась уже 16 августа с ежегодной сессии народного консультативного конгресса, государственных выступлений и речей.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство США поздравило народ Индонезии с Днем независимости