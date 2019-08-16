Киев, , 11:40 — REGNUM

Задержание заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрия Грымчака является эффективным способом давления на генпрокурора Украины Юрия Луценко, который в попытках сохранить должность построил эшелонированную оборону «от Вашингтона до Киева».

Юрий Луценко Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом в своем комментарии заявил украинский политолог Виктор Небоженко.

ИА REGNUMнапоминает, что в Национальном антикоррупционном бюро и Службе безопасности Украины заявили, что силовики задержали заместителя министра и его помощника «на горячем» за вымогательство у предпринимателя $1,1 млн. 15 августа в генпрокуратуре уточнили, что Грымчак находится в изоляторе временного содержания, ему планируют объявить подозрение.

«Грымчак — старинный друг семьи, надежный партийный товарищ, соратник по политической борьбе генпрокурора Украины Луценко. На самом деле таких друзей у Луценко очень мало. Он доверял Грымчаку и помогал ему как друг. Поэтому Грымчак знает многие политические тайны Луценко и, наверняка, знает и коммерческие секреты успешной экономической деятельности семьи Луценко… Естественно, дело не в правосудии или справедливости. В мире украинского рынка коррупционных услуг есть более одиозные и легендарные фигуры. Есть полуминистры или «смотрящие» с гораздо большим коррупционным потенциалом, чем Грымчак. Но их «счастье», что они не являются близкими друзьями и надежными партнерами для генпрокурора», — комментирует ситуацию Небоженко.

По его словам, перед снятием Луценко с должности Генпрокурора (это будет возможно сразу после начала работы Рады нового созыва) команда Зеленского ставит Луценко перед выбором.

«Либо ты спокойно уходишь с поста Генпрокурора и не торгуешься с нами о своей неприкосновенности после потери должности, либо Грымчак и другие дают громкие показания на самого честного прокурора Украины, которого и некому защитить… Своей политической партии у Луценко нет. Рейтинга нет, надежных судей и прокуроров нет, адвокаты — те же, репутации нет, своего СМИ нет, и остроумие на исходе. А старые друзья уже в его услугах не нуждаются», — отмечает политический эксперт.

В завершение Небоженко прогнозирует, что если этот «фокус» с выбрасыванием Луценко из прокуратуры, при помощи Грымчака и других получится, то команда Зеленского поступит точно так с упрямым мэром Киева Кличко.

ИА REGNUMнапоминает, что в 15 августа в Национальном антикоррупционном бюро Украины уточнили — в уголовном производстве в отношении Грымчака фигурирует еще и один из заместителей генерального прокурора Украины.