Москва, , 11:39 — REGNUM

Тема разрешения конфликта на Донбассе на ближайшие месяцы будет одной из определяющих лицо новой украинской политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментирую план администрации президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма и Донбасса.

«Через три дня об этом будут говорить президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Западные члены Нормандской четверки и Россия ожидают от Киева реализации Минского соглашения как можно быстрее, тем более что у Зеленского есть все властные ресурсы для этого», — считает политолог.

Заявление о разработке какого-то плана не укладывается в логику Европы и России, поэтому потребует разъяснений, и такие запросы Берлин и Париж сделают через своих послов.

«Победа Зеленского была обеспечена в первую очередь запросом населения на мир, поэтому долго ускользать от постановки вопроса ребром Зеленскому не удастся.

Думаю, что ещё до конца 2019 года станет понятно, будет ли Зеленский «президентом мира» или очередным украинским политиком обманувшим свою страну», — высказал свою точку зрения Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что администрация Владимира Зеленского придумала план по возвращению Крыма и Донбасса.

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