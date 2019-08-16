Киев, 16 августа 2019, 11:44 — REGNUM
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело о возможных злоупотреблениях и служебной халатности против главы правительства Украины Владимира Гройсмана, сообщили 16 августа «Украинские новости».
Премьер-министра подозревали в нанесении ущерба государственным интересам, в связи с принятием распоряжения о передаче здания санатория в городе Моршин Львовской области в управление Государственной пограничной службы.
Решение детектива было оспорено в суде, однако суд вынес решение об отказе в возобновлении расследования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гройсман поручил членам правительства написать специальные информационные пособия, которые помогут новым членам правительства Украины быстрее войти в курс дела.
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