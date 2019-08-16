Хараре, , 11:41 — REGNUM

Верховный суд Зимбабве поддержал решение правоохранительных органов о запрете на демонстрацию оппозиции, запланированную на пятницу, 16 августа, об этом сообщает Associated Press.

Вердикт был вынесен в ответ на обращения представителей партии «Движение за демократические перемены».

Рано утром, 16 августа, опасаясь нарушений законности, правоохранительные органы оцепили центральную площадь столичного города Хараре. Власти страны предупредили желающих помитинговать, что они будут преследоваться по закону.

Напомним, Зимбабве переживает сложные экономические трудности, инфляция в государстве находится на уровне 175%. Оппозиция требует отставки президента страны Эммерсона Мнангагвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Зимбабве отказался уйти в отставку