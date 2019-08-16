Душанбе, , 11:33 — REGNUM

Перспективы расширения таджикско-пакистанских отношений обсудили министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и посол Пакистана в республике Имран Хайдар. Об этом сообщили 16 августа в департаменте информации МИД республики.

Глава внешнеполитического ведомства Таджикистана пожелал новому послу Паксиатана успехов в дипломатической миссии. Ранее должность посла Пакистана в Таджикистане занимал Тарик Икбал Сумро.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2019 года Имран Хайдар вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел республики Хусраву Нозири.

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