Душанбе, 16 августа 2019, 11:33 — REGNUM
Перспективы расширения таджикско-пакистанских отношений обсудили министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и посол Пакистана в республике Имран Хайдар. Об этом сообщили 16 августа в департаменте информации МИД республики.
Глава внешнеполитического ведомства Таджикистана пожелал новому послу Паксиатана успехов в дипломатической миссии. Ранее должность посла Пакистана в Таджикистане занимал Тарик Икбал Сумро.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2019 года Имран Хайдар вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел республики Хусраву Нозири.
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