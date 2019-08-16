Кишинёв, , 11:34 — REGNUM

Встреча президентов Молдавии и России Игоря Додона и Владимира Путина запланирована в конце августа или начале сентября. В повестку войдут газовые вопросы, заявил Додон в эфире телеканала Moldova 1.

Додон отметил, что встреча с российским лидером «уже точно запланирована» не позднее 10 сентября, а её повестка прорабатывается в условиях плотного графика президентов. Переговоры пройдут в рамках рабочего визита, на них будут обсуждаться «вопросы экспорта и газа».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года во время визита в Москву Додон попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера предоставить Молдавии скидку в 25% на газ. Кишинёв получает российский газ по заключенному в 2008 году контракт, который продлевает каждый год.

Читайте также:

Молдавия стала закупать меньше российского газа, но платить больше

В Молдавии могут вырасти тарифы на газ. Кишинев просит скидку у «Газпрома»