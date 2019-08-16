Киев, , 11:23 — REGNUM

В парламенте Украины нового созыв будет достаточно сложно определить главную оппозиционную партию, поскольку в законодательстве страны нет закона об оппозиции.

Об этом 16 августа заявила в эфире одного из украинских телеканалов прошедшая в Верховную раду депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Есть одна небольшая проблема: осталось решить, кто сегодня в Украине в парламенте девятого созыва является или будет оппозицией. Трудно определить. Сегодня у нас нет закона об оппозиции», — констатировала соратник Зеленского.

Верещук напомнила, что на сегодняшний день только от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прозвучали четкие заявления, что они будут в оппозиции.

«Ничего не слышали от «Европейской солидарности» или от «Батькивщины»… Определенно они тоже на что-то рассчитывают. Сложная ситуация с оппозицией, но надеюсь, что мы решим её цивилизованным образом», — резюмировала новоизбиранный депутат.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее эксперты уже отмечали важность того, кто в раде нового созыва станет главной оппозиционной силой. По мнению политологов, та сила, которая возникнет в этом образе, будет претендовать на то, чтобы сменить нынешнюю власть в будущем политическом цикле.