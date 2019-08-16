Кемерово, , 11:23 — REGNUM

В Кемеровской области будет создана постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В задачи комиссии будет входить «определение достаточности и обоснованности предусмотренных мероприятий по рекультивации земель для достижения соответствия рекультивируемых земель установленным требованиям».

В её составе председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса Ольга Казаченко (председатель комиссии); начальник департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий (заместитель председателя комиссии); начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Андрей Ариткулов; и.о. руководителя управления Росприроднадзора по области Александр Бондаренко; заместитель начальника отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Хакасии и Туве и Кемеровской области (по согласованию) Сергей Загорский; депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Наталья Лазовская; начальник департамента угольной промышленности администрации Кузбасса Олег Токарев.