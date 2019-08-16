Джакарта, , 11:20 — REGNUM

Представляя правительство Соединенных Штатов, госсекретарь Майк Помпео выразил искренние поздравления народу Индонезии, который 17 августа 2019 года отметит 74-й День независимости, сообщает информационное агентство Antara.

«Наши общие ценности и интересы будут способствовать сближению двух стран в предстоящие годы», — говорится в заявлении Майка Помпео, переданном посольству США в Индонезии.

По его словам, США гордятся историческими отношениями между двумя странами и выражают наилучшие пожелания народу Индонезии в связи с этой важной датой.

«США и Индонезия в этом году отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Мы надеемся, что развитие стратегического партнерства будет продолжаться в интересах народа Индонезии и США, а также в поддержку мира и процветания в регионе и во всем мире», — говорится в письменном заявлении посольства США в Джакарте.

В этом заявлении Соединенные Штаты также высоко оценили роль Индонезии в качестве демократического лидера в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в ходе Второй мировой войны Индонезия попала под японскую оккупацию, которая длилась с 9 марта 1942 года по 17 августа 1945 года. На момент оккупации Индонезия была голландской колонией.

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