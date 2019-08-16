Ашхабад, 16 августа 2019, 11:10 — REGNUM
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уволил «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей» прокуроров Байджана Байджанова и Тойлымырата Егенова, пишет «Хроника Туркменистана».
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По имеющейся информации, против них возбудили уголовные дела по факту контрабанды сигарет из Узбекистана, а также по факту контрабанды туркменского бензина в Узбекистан.
По имеющейся у следственных органов информации, Байджанов и Егенов за три месяца незаконно продали в соседнюю страну около 280 тонн бензина марки А92 из лимита, выделенного районам Довлетли и Койтендаг Лебапской области Туркмении.
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