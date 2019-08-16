16 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Сегодня в Турции говорят о том, что «альянс Османской империи с союзом центральных держав привел к распаду этой империи в ходе Первой мировой войны». Если Анкара «теперь может сотрудничать с Россией, то только потому, что сегодня Россия – не Российская империя и не Советский Союз» и никто не угрожает Турции «с севера».

Станислав Тарасов, , 11:08 — REGNUM

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что поставки второй батареи российской зенитной ракетной системы С-400 состоятся в текущем месяце или в сентябре. По его словам, «идет работа по определению места будущей дислокации комплекса».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как говорит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в этой связи, «проблема закрыта». Но остросюжетная интрига никуда не ушла. В начале сентября представители Республиканской и Демократической партии в Конгрессе США планируют разработать законодательство, которое обязало бы американского президента Дональда Трампа принять меры против Турции. Если депутаты примут такой законопроект большинством в две трети голосов, президент не сможет наложить на него вето. Поэтому он поручил до этого времени провести с Анкарой специальные переговоры. По мнению германского издания Die Welt, смысл компромиссного решения может заключаться в согласии Турции закупить и разместить американские системы Patriot. Но Анкара теперь заявляет, что не согласится с тем, чтобы Вашингтон имел возможность при необходимости отключать их. Это создает принципиально новую ситуацию во взаимоотношениях между двумя странами.

США продолжают угрожать Турции отменой продаж новейших истребителей F-35. Аналитический центр Stratfor уже подсчитал, во что обойдется такое решение Анкаре: она не получит около сотни новейших военных истребителей, будет выведена из числа подрядчиков из производственной цепочки, не получит базы технического обслуживания, где региональные страны могли бы обслуживать свои F-35. По оценке Stratfor, потери Турции могут исчисляться около 10 млрд долларов. И предлагает: до апреля 2020 года, когда С-400 должны поставить на боевое дежурство, Анкаре «необходимо принять решение» отложить ввод в эксплуатацию российских комплексов или даже «продать их третьей стороне», что «позволит США отказаться от введения санкций против Турции и сохранить политическое доверие между двумя странами».

Но Анкара продолжает ковать железо, пока горячо. Как сообщает турецкое издание Yeni Şafak, управление оборонных закупок Турции попросило военных официально рассмотреть возможность покупок российских самолетов Су-35. По сведениям газеты, управление также высказало намерение начать официальные переговоры с Москвой, если министерство обороны и ВВС Турции сочтет такое необходимым. Глава российской корпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что они готовы поставить Су-35 в случае соответствующего интереса с турецкой стороны. То есть Россия фактически перестраховывает Анкару в ее осложняющемся диалоге с США, когда, как предупреждает The Financial Times, Трамп «может оказаться вынужденным ввести санкции в соответствии с Законом о противодействии неприятелям Америки через санкции (CAATSA), согласно которому союзникам США запрещается покупать оружие у Москвы».

Появились входящие моменты, которые будут сковывать действия американцев и которые, похоже, удается использовать в своих интересах Эрдогану. Прежде всего, как и раньше, Трамп опасается, что Турция осложнит реализацию планов по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии. Второе и новое: Акар заявил, что «после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США потребность Турции в С-400 еще больше возрастает» и предложил Вашингтону «пересмотреть основы стратегического партнерства» с Анкарой. Наконец, Турция почти открыто дает понять, что, как пишет один германский эксперт, «влияние Москвы в регионе значительно выше, чем у США» и грозит тем, что «стороны в своих отношениях приближаются к точке невозврата».

В чем же дело и что происходит? The Wall Street Journal считает, что Вашингтон в отношении Анкары «допустил серьезные просчеты», создав ситуацию, при которой у всех создается впечатление, что «Турция не столько сама отворачивается от Запада, сколько реагирует на то, что Запад ее бросил». По мнению издания, «США не только не выполнили свои обязательства по продаже Турции противоракетных комплексов Patriot, но и вооружали и вооружают сирийские курдские группировки, которые Анкара считает террористическими». Более того, Европейский союз ясно дал понять, что членство Турции в ЕС — это несбыточная мечта. В любой иной прежней обстановке Анкара, как бывало раньше, могла бы проглотить пилюлю. Но не сейчас.

По оценке американского издания The National Interest, «на карту поставлены не бизнес-интересы, а национальные интересы этой страны. Такого уровня, которые осложняют, а не упрощают ситуацию». И «дальнейшие санкции против Турции настроят ее враждебно к США, нанесут непоправимый вред двусторонним отношениям и способствуют ее сближению с противниками Америки». Кстати, сегодня турки говорят о том, что «альянс Османской империи с союзом центральных держав привел к распаду этой империи в ходе Первой мировой войны» и «если теперь она может сотрудничать с Россией, то только потому, что сегодня Россия — не Российская империя и не Советский Союз и никто не угрожает Анкаре с севера».

Последней надеждой для сторонников улучшения американо-российских отношений, возможно, является Трамп, который на саммите G20 в Японии «с сочувствием отнесся к жалобам Турции на поведение Запада». Посмотрим, что будет дальше.