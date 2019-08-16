Киев, , 10:55 — REGNUM

В Верховной раде нового созыва партия «Слуга народа» может отдать оппозиции больше парламентских комитетов, чем планировалось ранее. Об этом 16 августа заявила в эфире одного из украинских телеканалов прошедшая в Верховную раду депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Еще вчера было намечено в общей сложности 22, а сегодня уже 23 комитета. Наверное, число комитетов, которые можно отдать оппозиции, тоже увеличится. То, что мне известно на сегодняшний день — отдаем два комитета и должность вице-спикера», — сказала Верещук.

Она также приветствовала решение «Слуги народа» создать один парламентский комитет Рады, который объединяет проблематику Донбасса, Крыма и права человека.

«Никто не отказывался от решения вопроса оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Мы считаем, что источником угрозы, которая привела к такой ситуации, является Российская Федерация… Принято правильное решение, по которому эти вопросы будут рассматриваться в одном комитете… Конечно, нужно отдельно работать по Донбассу, потому что это разные этапы, разное время и способы решения, чем с Крымом. Но должна быть централизованная работа в одном комитете», — сказала Верещук.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне было заявлено о том, что новоизбранные депутаты договорились сократить количество парламентских комитетов с существующих 27 до 23-х, а также упразднить специальную комиссию по вопросам приватизации.

«В первую очередь мы взяли эффективность работы комитетов, которая изложена в статистическую таблицу и посмотрели, какие действительно были эффективны, а какие — нет. После этого мы занялись вопросами оптимизации», — объяснил журналистам представитель «Слуги народа» Руслан Стефанчук.