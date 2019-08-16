Москва, , 10:50 — REGNUM

В Госдуме желание президента США Дональда Трампа купить Гренландию увязали с избирательной кампанией.

«Старик Трамп еще способен удивить. Особенно на старте предвыборной кампании», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Президент Дональд Трамп интересуется возможностью приобрести Гренландию и подключил к проработке этого вопроса своих советников и адвокатов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Гренландия формально входит в состав Дании, но обладает широкой автономией.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 59-е выборы президента США будут проходить 3 ноября 2020 года.

Трамп считается богатейшим президентом в истории США: его состояние оценивается примерно в 3 млрд долларов и оно больше, чем у всех предыдущих американских президентов вместе взятых.