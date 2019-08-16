Москва, 16 августа 2019, 10:50 — REGNUM
В Госдуме желание президента США Дональда Трампа купить Гренландию увязали с избирательной кампанией.
«Старик Трамп еще способен удивить. Особенно на старте предвыборной кампании», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Президент Дональд Трамп интересуется возможностью приобрести Гренландию и подключил к проработке этого вопроса своих советников и адвокатов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Гренландия формально входит в состав Дании, но обладает широкой автономией.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 59-е выборы президента США будут проходить 3 ноября 2020 года.
Трамп считается богатейшим президентом в истории США: его состояние оценивается примерно в 3 млрд долларов и оно больше, чем у всех предыдущих американских президентов вместе взятых.