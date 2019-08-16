Рим, , 10:42 — REGNUM

Испанская неправительственная организация Proactiva Open Arms добилась частичного успеха в противостоянии с властями Италии: девяти мигрантам с ее спасательного судна разрешили сойти на берег Лампедузы, пишет газета Kronen Zeitung.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вечером 15 августа корабль покинули трое мужчин и шесть женщин из Эритреи и Сомали. У пятерых из них были выявлены «психологические проблемы», из-за которых они больше не могут находиться на борту. Остальные остаются на корабле.

Между тем в Италии разгорелся спор из-за судна между главой министерства внутренних дел Маттео Сальвини и премьер-министром Джузеппе Конте. Последний опубликовал длинный текст на Facebook, в котором призывает Сальвини «не ограничиваться позицией абсолютной непримиримости» в борьбе с нелегальной миграцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть государств Европейского союза заявили о готовности принять около 140 мигрантов, находящихся на борту корабля Open Arms. Это судно посещал голливудский актер Ричард Гир, выразивший солидарность с НПО и ее подопечными.

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