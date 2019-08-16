Бразилиа, , 11:18 — REGNUM

Власти КНР готовы к конструктивному диалогу с российской стороной по вопросу восстановления лесов. Об этом заявил директор департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов.

Вопросы сотрудничества в лесовосстановлении обсуждались в числе прочих на встрече министров экологии стран БРИКС, которая прошла в Бразилии 15 августа, пояснил он.

«Есть предварительные рабочие договоренности по началу практической реализации этой идеи», — сказал Инамов ТАСС.

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Представитель Минприроды пояснил, что такая работа будет комплексной и потребует времени. Понадобится, в частности, выбрать регионы для создания питомников по выращиванию лесных саженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин допустил запрет на вывоз леса в Китай в том случае, если китайская сторона не подключится к решению проблемы незаконных вырубок и восстановлению лесов.

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