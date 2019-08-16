Эрбиль, Ирак, 16 августа 2019, 10:39 — REGNUM
Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел переговоры с генеральным консулом Франции в Эрбиле Доминикой Маса, об этом 15 августа сообщает Kurdistan.ru.
Во время встречи дипломат отметил теплые отношения между курдской автономией и Францией, а также выразил желание на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.
Барзани назвал связи между Эрбилем и Парижем «дружескими» и также выразил надежду на продолжение сотрудничество в вопросах, представляющих взаимный интерес.
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