Эрбиль, Ирак, , 10:39 — REGNUM

Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел переговоры с генеральным консулом Франции в Эрбиле Доминикой Маса, об этом 15 августа сообщает Kurdistan.ru.

Во время встречи дипломат отметил теплые отношения между курдской автономией и Францией, а также выразил желание на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

Барзани назвал связи между Эрбилем и Парижем «дружескими» и также выразил надежду на продолжение сотрудничество в вопросах, представляющих взаимный интерес.

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