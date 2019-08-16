Белгород, , 10:35 — REGNUM

Ситуация с заявлением Американской организации славистов в очередной раз демонстрирует ошибочность ставки на участие в различных зарубежных рейтингах, которая сделана сегодня российскими «менеджерами от науки». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. Наукометрические показатели, причём часто западные, становятся показателями эффективности работы вуза, при этом форма и количественные показатели превалируют над содержанием. Это отрицательно сказывается и на образовательном процессе, и на научной деятельности, считает собеседник агентства.

«Тут же мы видим пример явного политического давления и откровенного шантажа. Вне зависимости от того, насколько правомерны действия правоохранителей и руководства отдельных вузов, коллективная ответственность (когда ответственность несут все члены той или иной корпорации) в ХХI веке — дикость. То есть какими-то санкциями грозят людям в большинстве своём вообще никак не причастным к конкретной ситуации», — пояснил собеседник.

«Что касается того, насколько болезненно это будет воспринято преподавателями вузов, то это во многом будет зависеть от их политической позиции. У людей, скептически относящихся к Западу, скепсиса только добавится, у тех, кто считает Запад неким ориентиром и резко негативно относится к российской внешней и внутренней политике Москвы, будет лишний раздражитель по отношению к власти», — считает Травин.

По мнению политолога, не стоит удивляться тому, что различные рейтинги, в том числе и наукометрические, будут становиться инструментом давления на РФ — это результат системной ошибки, решения играть по чужим правилам на чужой территории.

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Белгородский государственный национальный исследовательский университет вошёл в ТОП-50 лучших вузов России по версии журнала Forbes, он занял там 38 строчку. Вуз второй год подряд входит в ТОП-100 лучших вузов мира, вошедших в Шанхайский предметный рейтинг Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) — 2018. А среди 288 вузов, попавших в Национальный рейтинг университетов Интерфакс в 2018 году, БелГУ занял 20-е место.