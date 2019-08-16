Сеул, , 10:29 — REGNUM

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря 16 августа. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на военный источник в Сеуле.

О классификации ракеты говорят высота и расстояние запуска, пояснил он, отметив, что потребуется дополнительный анализ полученных южнокорейскими специалистами сведений.

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, ракеты были запущены с восточного побережья КНДР, из провинции Канвондо. Ракеты поднялись до высоты 30 км, пролетели 230 км с максимальной скоростью 6,1 Маха или более.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за очередных ракетных пусков КНДР в Южной Корее экстренно созвали Совет национальной безопасности. В заседании участвовал президент страны Мун Чжэ Ин. Сеул потребовал, чтобы Пхеньян прекратил запуски ракет.

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