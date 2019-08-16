Москва, , 10:27 — REGNUM

Сегодня, 16 августа, в Монголии на полигоне Мунх Хэт в Монголии стартовало международное учение «Селенга-2019». В учении принимают участие военнослужащие из России, сообщили в Минобороны РФ

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Для участия в международном учении в Монголию прибыли около 1 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения Восточного ВО из Бурятии. Также в учении принимают ачастие порядка 1 тыс. военнослужащих Монголии.

В ходе учения военнослужащие мотострелкового соединения ВВО делятся опытом с экипажами Вооруженных сил Монголии по эксплуатации вооружения в условиях сильной запыленности. Отмечается, что военнослужащие Монголии проявляют особый интерес к совместным занятиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Монголии проходил «Конный марафон» в рамках Армейских международных игр 2019.

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