Бишкек, , 10:25 — REGNUM

Против супруги бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возбудили уголовное дело. Об этом сегодня, 16 августа, журналистам сообщила сама Раиса Атамбаева, пишет «K-news».

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По ее словам, дело завели на основании показаний арестованного по подозрению в коррупции бывшего заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева, заявившего о том, что она якобы оказывала давление на судей.

«Я действительно знаю Арабаева, поскольку он был в команде Алмазбека Атамбаева. Я знала, что политика — грязное дело, и старалась не вмешиваться. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться. Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня», — сказала Раиса Атамбаева.

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