Вашингтон, , 10:25 — REGNUM

Анкара в конечном итоге может добиться того, что в Сирии США возложат на себя обязанность за обеспечение безопасности Турции, заявил старший научный сотрудник Eni Enrico Mattei по изучению Ближнего Востока и Африки в Совете по международным отношениям Стивен А. Кук в статье для издания The Foreign Policy.

«Стороны подписали соглашение, призывающее США «решить проблемы безопасности Турции» , создать совместный оперативный центр на юго-востоке Турции и создать безопасную зону на севере Сирии. Вероятный эффект от этого соглашения будет заключаться в том, что Соединённые Штаты будут втянуты в Сирию и в процессе всего этого возложат на себя ответственность за обеспечение безопасности Турции», — заявил эксперт.

По словам Кука, именно этого обязательства Турция и добивается от США, добавив, что в данном случае Эрдоган мог бы похвастаться необычайным достижением.

«Турецкий лидер, вероятно, не играет в покер, но, возможно, ему следовало бы начать», — предположил Кук.

Напомним, в Сирии ключевым спорным вопросом между США и Турцией является их отношение к сирийским курдам. Турция причислила сирийских курдов к террористам и указала на опасность трансграничных нападений со стороны курдских отрядов. США рассматривают сирийских курдов в качестве основных партнёров в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Турция неоднократно призывала Соединённые Штаты обеспечить вывод сирийских курдов из районов, расположенных вблизи турецкой границы, угрожая ответными действиями в случае невыполнения её требований.

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