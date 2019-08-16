Исламабад, , 10:19 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил премьер-министра Индии Нарендру Моди в использовании «фашистской тактики», об этом 16 августа он сообщил на своей странице в Twitter.

«Индуистский фашист Моди должен знать, что когда народ объединяется в борьбе за свободу, тогда никакая сила не может ему помешать достичь своей цели. Вот почему фашистская тактика Моди не увенчается успехом» Имран Хан

Достаточно жесткие заявления главы пакистанского правительства вызваны новым витком противостояния между странами. Причиной тому стало решение Нью-Дели отменить особый статус штата Джамму и Кашмир.

В настоящее время в указанном регионе действует комендантский час, наложены ограничения на работу СМИ, местным жителям не разрешается покидать свои дома, многие магазины закрыты.

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