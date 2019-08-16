Исламабад, 16 августа 2019, 10:19 — REGNUM
Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил премьер-министра Индии Нарендру Моди в использовании «фашистской тактики», об этом 16 августа он сообщил на своей странице в Twitter.
Достаточно жесткие заявления главы пакистанского правительства вызваны новым витком противостояния между странами. Причиной тому стало решение Нью-Дели отменить особый статус штата Джамму и Кашмир.
В настоящее время в указанном регионе действует комендантский час, наложены ограничения на работу СМИ, местным жителям не разрешается покидать свои дома, многие магазины закрыты.
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