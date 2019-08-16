Берлин, , 10:12 — REGNUM

Спасением мигрантов в Средиземном море вновь должны заниматься государства, а не частные организации. С такой идеей выступила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вечером 15 августа, пишет газета Berliner Morgenpost.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, было бы хорошо, если сегодня у нас снова заработала миссия «София» и появились государственные спасательные суда», — сказала она.

Миссия «София» была организована странами Европейского союза (ЕС) и действовала с 2015 года, однако в конце 2018 страны не договорились о ее продлении. Теперь спасением нелегальных мигрантов в море занимаются неправительственные организации (НПО) — например, немецкая SeaWatch или испанская Proactiva Open Arms. Экипажи их судов принимают на борт мигрантов с резиновых лодок, чаще всего у побережья Северной Африки.

Согласно законам ЕС, спасенные в море должны быть доставлены в ближайший безопасный порт — то есть в благополучную страну, где нет боевых действий или других серьезных угроз для жизни людей. Поэтому эти корабли высаживают мигрантов не в портах Ливии или Марокко, а везут их в европейские страны.

С лета 2018 года итальянское правительство активно борется с кораблями НПО, осаждающими порты Италии. При этом оно подчеркивает, что «самые гуманные» страны, такие как Франция и Германия, настойчиво требуют высадки мигрантов на итальянских берегах, но при этом сами отказывают в приеме. Испанские газеты часто пишут о том, что нелегальную миграцию через море организовывают преступные банды, получающие большие деньги за «билеты в Европу» от желающих перебраться в ЕС.

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