Гонконг, Китай, , 10:09 — REGNUM

Туристам и путешественникам из России, которые в настоящее время находятся в Гонконге, посоветовали избегать мест массового скопления людей. Такие рекомендации гражданам РФ дало генеральное консульство России в Гонконге, в связи с протестными акциями, которые пройдут в этом районе Китая в ближайшие дни.

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Полиция Гонконга отчиталась об арестах протестующих

«Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии в Facebook.

Ссылаясь на информацию в соцсетях, дипломаты указали, что с 16 по 18 августа митинги пройдут в районах Central, Hung Hom, To Kwa Wan, Causeway Bay — Central, Tsuen Wan и Kwai Tsing.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты начались в Гонконге в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции в Китай жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. К митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих. Повод для протестов, по мнению ряда экспертов, является лишь формальностью, а реальной целью может быть недопущения ещё большей интеграции Гонконга и материкового Китая.

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13 августа в аэропорту Гонконга, заблокированном протестующими, начались столкновения с полицией. Демонстранты перегородили несколько проходов воздушной гавани. Полицейские использовали дубинки и перцовые баллончики, чтобы отогнать протестующих. На следующий день митингующие прекратили блокаду воздушной гавани, однако на улицах китайского города произошло несколько крупных столкновений демонстрантов с полицией.