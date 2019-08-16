Челябинск, , 10:04 — REGNUM

И.о. министра промышленности Челябинской области назначена Ирина Акбашева, которая была заместителем министра экономического развития. Постановление об этом подписал врио губернатора Алексей Текслер.

Ирина Акбашева будет в этом статусе до назначения министра. От прежней должности чиновница уже освобождена.

Как сообщало ИА REGNUM, промышленности, новых технологий и природных ресурсов было создано в августе, ранее такого на территории региона не было. Сейчас ему ищут постоянного руководителя. С этой целью объявлен конкурс, который будет состоять из трёх этапов. Сейчас идёт первый этап, в рамках которого желающие стать министром подают заявки.

В полную силу новая челябинская структура может заработать уже в сентябре.