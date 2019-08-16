Бишкек, , 10:04 — REGNUM

Бишкекский городской суд принял решение оставить под арестом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщает 16 августа Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

Таким образом Бишкекский суд оставил в силе решение суда Первомайского района об аресте Атамбаева до 26 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа, спецназ «Альфа» госкомитета нацбезопасности Киргизии предпринял безуспешную попытку взять штурмом дом Алмазбека Атамбаева. Сторонники экс-президента смогли отстоять резиденцию экс-главы государства и не дали спецслужбам арестовать его. На следующий день, 8 августа, Атамбаев сам сдался силовикам.

Атамбаеву предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия против представителей власти, а также в незаконном приобретении земельного участка в Кой-Таше. Всего экс-президенту предъявили 14 обвинений.

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