Вашингтон, , 10:04 — REGNUM

Угрозы Турции о вторжении в Сирию могли оказаться блефом, необходимым для того, чтобы заставить США пойти на уступки, заявил старший научный сотрудник Eni Enrico Mattei по изучению Ближнего Востока и Африки в Совете по международным отношениям Стивен А. Кук в статье для издания The Foreign Policy.

«Странно, что так редко рассматривается возможность того, что угрозы президента Турции Реджепа Эрдогана о вторжении в Сирию на самом деле могли оказаться блефом и недобросовестной тактикой ведения переговоров. Президент Турции хорошо знает Вашингтон. Он знает, что может придать хорошее ускорение американским политикам, пригрозив уничтожить стратегическое партнёрство между США и Турцией», — заявил эксперт.

По словам Кука, Эрдоган знает, что это партнёрство уже «приказало долго жить», и с радостью использует тех американцев, которые этого ещё не поняли.

«Конечно, вполне могло возникнуть предположение о том, что Анкара может вторгнуться в Сирию… Тем не менее, в ходе объективного анализа можно было бы обнаружить немало веских признаков, указывающих на то, что угрозы Анкары — это блеф, необходимый, чтобы заставить Вашингтон пойти на уступки», — добавил эксперт.

Напомним, ранее Вашингтон и Анкара достигли договорённости по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии, а также совместного центра для координации своей деятельности.

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