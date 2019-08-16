Вашингтон, 16 августа 2019, 10:04 — REGNUM
Угрозы Турции о вторжении в Сирию могли оказаться блефом, необходимым для того, чтобы заставить США пойти на уступки, заявил старший научный сотрудник Eni Enrico Mattei по изучению Ближнего Востока и Африки в Совете по международным отношениям Стивен А. Кук в статье для издания The Foreign Policy.
По словам Кука, Эрдоган знает, что это партнёрство уже «приказало долго жить», и с радостью использует тех американцев, которые этого ещё не поняли.
Напомним, ранее Вашингтон и Анкара достигли договорённости по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии, а также совместного центра для координации своей деятельности.
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