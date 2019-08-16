Сингапур, , 10:02 — REGNUM

Власти Сингапура обвинили представителей дочернего предприятия китайской компании в экспорте алкоголя в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей радиостанции «Голос Америки».

Согласно опубликованным данным, на протяжении четырех месяцев с октября 2016 года по январь 2017 года сингапурская судоходная компания SINSMS, являющаяся дочерним предприятием китайской компании со штаб квартирой в Даляне (Китай), экспортировала в КНДР алкоголь на общую сумму $432 тыс.

Предполагается, что данная компания поставляла алкогольные напитки в КНДР через порт Даляня.

Напомним, что в 2006 году была принята резолюция Совет Безопасности ООН, запретившая экспорт в Северную Корею предметов роскоши, включая табак и алкоголь.

Кроме того, по словам представителей министерства финансов США, в августе 2018 года компания SINSMS также экспортировала табак и алкогольную продукцию в КНДР по поддельным документам.

Известно, что в сентябре текущего года суд Сингапура проведет дополнительное слушание по делу, затрагивающему нарушение санкций ООН. Если вина компании будет доказана, на нее будет наложен штраф в размере $720 тыс.