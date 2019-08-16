Казань, , 09:55 — REGNUM

На выборах в Госсовет Татарии, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года, почти 100 тыс. бюллетеней будут изготовлены в формате, пригодном для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. Всего предстоит изготовить свыше 2,935 млн бюллетеней на двух языках — русском и татарском, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В республике на 1 июля 2019 года — 2 935 411 избирателей, что относительно данных на начало года на 54 человека больше. На 1 января в регионе было зарегистрировано 2 935 357 избирателей.

До 28 августа Центризбирком РТ завершит формирование составов участковых избирательных комиссии (УИК). На одном из заседаний в «резервисты» УИК были зачислены 1933 человека.

Напомним, участвовать в гонке за мандаты будут семь отделений политпартий, в том числе и парламентские — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Четырём избирательным объединениям в регистрации списков отказали. В гонке будут участвовать свыше 400 депутатов, которым предстоит разделить 100 мест в республиканском парламенте. Ряд кандидатов, которым отказали в регистрации, пытаются оспорить отказ, в их числе бывший мэр Набережных Челнов Рафгат Алтынбаев, пытавшийся выдвинуться по одномандатному округу №17.