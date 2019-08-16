Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:42 — REGNUM

В Нижнем Тагиле от занимаемой должности отстранён заместитель главы администрации по строительству Владимир Юрченко. Как сообщают местные издания, решение мэра Владислава Пиняева может быть связано со срывом работ по благоустройству города.

Как пояснили в администрации города изданию «Тагил-сити», ещё одной возможной причиной отстранение могла стать связь сына Владимира Юрченко с одной из строительных фирм, выполняющей работы по контракту с администрацией Нижнего Тагила.

Ранее в мэрию поступила жалоба, что строительство футбольного поля в образовательном центре до сих пор не началось, несмотря на то, что контракт заключили ещё в июле. Также по данным местных изданий, ранее были сорваны сроки строительства новой школы № 100.