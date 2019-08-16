Вашингтон, , 09:43 — REGNUM

По мере приближения Брексита британские компании начинают всё чаще убеждать своих инвесторов в том, что они смогут справиться с любыми последствиями, связанными с выходом Великобритании из ЕС, пишет журналист Лайонел Лоран в статье для издания Bloomberg.

«Ваша компания может легко пережить последствия Брексита? В связи с надвигающейся угрозой выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения, а также на фоне небольшого, но растущего риска падения фунта до уровня паритета с долларом, всё больше руководителей компаний начинают убеждать инвесторов в том, что они смогут справиться с любой ситуацией, какой бы тяжёлой она не оказалась», — пишет Лоран.

При этом журналист отметил, что «чёткий план действий на случай чрезвычайных последствий Брексита — это роскошь, которую не все компании могут себе позволить», добавив, что также не понятно, как та или иная компания сможет справиться с проблемами, если Брексит без соглашения разрушит экономику страны.

Напомним, первоначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, но затем было принято решение перенести Брексит на 31 октября. Выход Великобритании из ЕС связан с тремя крупными рисками: торговыми пошлинами, нетарифными барьерами и проблемами с логистикой.

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