Краснодар, , 09:25 — REGNUM

Главное управление Росгвардии РФ по Краснодарскому краю возглавил Георгий Медоев, 15 августа он был представлен в ходе встречи губернатора края Вениамина Кондратьева с первым заместителем командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ Евгением Меркушиным, сообщила пресс-служба администрации края. Георгию Медоеву в июне этого года Указом президента РФ было присвоено звание генерал-майора.

На встрече Кондратьев отметил важность обеспечения высокого уровня безопасности при проведении массовых мероприятий. Особое внимание губернатор попросил уделить Сочи, который в октябре готовится принять первый в истории саммит «Россия-Африка».

"Георгий Медоев уже имеет опыт. Он был начальником штаба такого же управления в Москве. Не сомневаюсь, что и во время службы в Краснодарском крае не подведет», — сказал Меркушин.