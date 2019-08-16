Краснодар, 16 августа 2019, 09:25 — REGNUM
Главное управление Росгвардии РФ по Краснодарскому краю возглавил Георгий Медоев, 15 августа он был представлен в ходе встречи губернатора края Вениамина Кондратьева с первым заместителем командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ Евгением Меркушиным, сообщила пресс-служба администрации края. Георгию Медоеву в июне этого года Указом президента РФ было присвоено звание генерал-майора.
На встрече Кондратьев отметил важность обеспечения высокого уровня безопасности при проведении массовых мероприятий. Особое внимание губернатор попросил уделить Сочи, который в октябре готовится принять первый в истории саммит «Россия-Африка».