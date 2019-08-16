Москва, , 09:27 — REGNUM

Устанавливать зоны контроля лесных пожаров на федеральном, а не на региональном уровне предлагает Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Предложения по усилению борьбы с лесными пожарами направлены правительству, сообщает пресс-служба Минприроды.

Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1947

В настоящее время решения о тушении зон контроля принимают главы российских регионов. В Минприроды полагают, что регионы не должны самостоятельно менять границы установленных зон, в частности, включать в них арендуемые участки леса, территории с объектами инфраструктуры и земли лесного фонда, примыкающие к особо охраняемым природным территориям и госгранице.

Читайте также: Совет Думы обсудит создание рабочей группы по лесным пожарам в Сибири

В ведомстве отметили, что в этом году некоторым уникальным территориям угрожала опасность из-за необоснованных решений об отказе от тушения лесных пожаров. Полномочия по установлению зон контроля и тушению пожаров в заповедниках и нацпарках предложено передать Рослесхозу.

Разделение функционала лесной охраны и лесного надзора, возрождение парка лесной авиации также входят в число предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты лесной отрасли назвали изменения в законодательстве, произошедшие с принятием в 2006 году нового Лесного кодекса, основной причиной лесных пожаров. Так, к 2016 году в аренду было передано около 27,5% от общей площади лесов, тогда как остальные территории остались фактически бесхозными.

Читайте также: Названа главная причина пожаров в сибирских лесах