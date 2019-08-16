Багдад, , 09:34 — REGNUM

Делегация Иракского Курдистана планирует посетить Багдад с целью обсуждения противоречий между центральным правительством и курдской автономией, об этом 15 августа сообщает Kurdistan24.

По словам курдского представителя в парламенте страны Мохаммеда Шакира, давшего интервью изданию, сторонам предстоит решить проблему Киркука, а уже потом обсуждать прочие противоречия.

Напомним, взаимоотношения между Иракским Курдистаном и центральным правительством страны основываются на 140-й статьи конституции Ирака, в которой утверждается, что вопрос спорных территорий — главного камня преткновений между сторонами — должен решиться путем референдума.

В настоящее время спорные территории находятся под контролем Ирака, однако местное население в большей своей части поддерживает Эрбиль, поэтому плебисцит здесь так и не был проведен с того момента, когда конституция вступила в силу.

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