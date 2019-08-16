Фунафути, , 09:20 — REGNUM

Представитель министерства иностранных дел Индонезии Десра Перчая заявил, что изменение климата стало реальной угрозой, с которой сталкиваются островные государства Тихоокеанского региона, включая Индонезию, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Воздействие изменения климата теперь стало реальной и опасной угрозой, с которой сталкиваются островные государства Тихоокеанского региона, включая Индонезию», — заявил глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии Десра Перчая, возглавлявший делегацию Индонезии на форуме островных государств Тихого океана (PIF) в Фунафути (Тувалу).

На встрече лидеров и партнеров по диалогу форума тихоокеанских островов 16 августа Десра Перчая подтвердил приверженность Индонезии укреплению сотрудничества и более эффективному преодолению изменения климата, морских проблем и стихийных бедствий.

Тихоокеанские островные государства очень уязвимы перед угрозой изменения климата, что приводит к повышению уровня моря, усилению стихийных бедствий и создает гуманитарные проблемы.

Напомним, форум островных государств Тихого океана был создан в 1971 году и направлен на укрепление сотрудничества и интеграцию политики стран в целях достижения экономического роста, устойчивого развития и общей региональной безопасности.

С 2001 года Индонезия регулярно участвует в ежегодных саммитах форума вместе с другими партнерами по диалогу, включая США, Китай, Южную Корею, Японию и Европейский союз.

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