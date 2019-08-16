Южно-Сахалинск, , 09:26 — REGNUM

В Южно-Сахалинске, в стане единороссов, разгорелся большой скандал накануне выборов в гордуму. Скандал зрел давно, побывал в двух судах и грозит вылиться жалобами в адрес главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Все стороны скандала — единороссы, в том числе и региональный политсовет, ни одна из сторон уступать не намерена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Местный политсовет снял с выборов в думу Южно-Сахалинска Романа Альперовича, известного на островах предпринимателя и руководителя крупной компании. Ранее Роман Альперович выиграл праймериз. Но ещё ранее на выборы заявился отец Романа Альперовича и его заместитель в той же компании Виктор Альперович. Избирком отказал ему в регистрации, он прошёл два суда, доказал своё право на участие в выборах и пошёл самовыдвиженцем. Сын, Роман Альперович, профинансировал официально, со счёта компании, выборы отца. Это стало поводом для того, чтобы политсовет сначала предложил Роману Альперовичу самостоятельно сняться с выборов, а когда тот отказался, его сняли решением политсовета. Повод — партийные начальники посчитали, что единороссы должны помогать на выборах выдвиженцам партии, а не самовыдвиженцам. Роман Альперович намерен писать жалобу на имя премьера Дмитрия Медведева.

«Интересно, что когда те же самые кандидаты и их коллеги занимали друг у друга десятки миллионов рублей, сдавали Александра Хорошавина и признавались во взятках, «Единую Россию» это почему-то не заботило», — написало ИА Сахалин. Инфо, имея в виду скандалы, связанные с громким уголовным делом экс-губернатора Сахалина.

Примечательно, что сегодня в судах успешно возвращает себе право на участие в выборах ещё один член семьи Альперовичей — Максим, которому избирком также отказал в регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в сентябре 2019 года пройдёт выборная кампания. Граждане будут избирать губернатора, гордуму островной столицы, выборы пройдут и в ряде муниципалитетов.