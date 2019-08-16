Джакарта, , 09:17 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо обратился за поддержкой к гражданам страны для реализации идеи переноса столицы из города Джакарта на остров Ява, об этом 16 августа сообщает Associated Press.

Причиной такого желания стала перенаселенность столицы, а также проблемы с экологией в городе.

В своем ежегодном обращении к нации глава государства подчеркнул, что столица — это не только символ национальной идентичности, но также и символ национального прогресса, поэтому новая столица должна соответствовать данным характеристикам.

Напомним, город Джакарта является густонаселенным мегаполисом, его население оценивается в 10 млн человек, что в три раза больше, чем население всей столичной области.

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