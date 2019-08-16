Анкара, , 09:04 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 августа прибудет с визитом в Сербию, где примет участие в мероприятиях вместе с главой государства Александром Вучичем. Об этом сообщает агентство Tanjug.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган и Вучич поучаствуют в запуске строительства автотрассы Белград — Сараево. Коммерческий договор по проектированию и строительству дороги заключили в конце 2018 года правительство Сербии, сербский Автодор и турецкая компания «Ташйапы».

Также запланирована поездка турецкого лидера в Санджак. Это мусульманский регион на юге Сербии, с которым у Турции тесные исторические связи.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган находится в Белграде с трёхдневным официальным визитом в октябре 2017 года. В ходе переговоров турецкий и сербский лидеры обсудили «Турецкий поток» и товарооборот двух стран.

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