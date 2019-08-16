Пхеньян, , 09:09 — REGNUM

16 августа делегация из КНДР во главе с начальником Главного политического управления Вооруженных сил КНДР Ким Су Гилем прибыла в Китай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на агенство Kyodo.

По данным журналистов, северокорейская делегация прибыла в Китай на частном самолете с целью обсудить ситуацию на Корейском полуострове и укрепить солидарность.

Известно, что в июне текущего года во время государственного визита председателя Китая в КНДР, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обсудили важные вопросы внутренней и внешней политики государств, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.