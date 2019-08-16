Симферополь, , 08:22 — REGNUM

Новая стратегия властей Украины по «возвращению» Крыма под юрисдикцию Киева является актом популизма, заявил 16 августа вице-спикер парламента республики Владимир Бобков.

«Каждое подобное заявление является исключительно популистским актом, и мы к этому уже привыкли», — рассказал Бобков РИА Новости, добавив, что «это вызывает иронию».

По его словам, Киеву не надо писать стратегии, а необходимо показать готовность прекратить огонь в Донбассе, а также стоит продемонстрировать готовность выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что начали обсуждать стратегию по «реинтеграции» Крыма и Донбасса. Рабочая группа займется, в частности, разработкой «концепции переходного правосудия» с учётом норм и принципов международного гуманитарного и уголовного права.

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