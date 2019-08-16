Ташкент, 16 августа 2019, 08:07 — REGNUM
В Ташкенте завершилось заседание Совета безопасности Узбекистана, посвященное итогам внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности республики, сообщили в пресс-службе главы государства.
На заседании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева рассмотрены результаты сотрудничества республики с зарубежными партнерами, а также вызовы и угрозы в Туркестане.
Отмечается, что во время заседания проделанная работа была оценена с критической точки зрения. Президент отдал поручения по дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного диалога с партнерами.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что самая большая угроза республики исходит от качества, подготовки и преданности государственных служащих.
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