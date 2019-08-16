Рим, , 07:49 — REGNUM

Шесть стран Европейского союза (ЕС) согласились принять 147 беженцев с гуманитарного судна испанской неправительственной организации Open Arms, сообщает Le Figaro.

«Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург заявили, что готовы принять мигрантов», — написал премьер-министр Италии Джузеппе Конте в открытом письме министру внутренних дел страны Маттео Сальвини.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Германии и источник в министерстве внутренних дел Франции подтвердили, что ведут переговоры с Европейской комиссией и другими государствами-членами. Эти обсуждения еще не закончились, и поэтому рано говорить о том, сколько беженцев примет каждая из этих стран.

Испанская неправительственная организация Open Arms сделала заявление, сообщив, что судно, на борту которого около 150 беженцев, поставлено на якорь в территориальных водах Италии, примерно в восьми километрах от острова Лампедуза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Елисейском дворце прокомментировали ситуацию вокруг спасенных в Средиземном море мигрантов. Позиция Франции заключается в"необходимости высадки беженцев в ближайшую безопасную гавань».

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