Вашингтон, , 07:46 — REGNUM

Торговая война США и Китая скоро закончится, так как Пекин настроен на заключение сделки с Вашингтоном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Чем дальше такая война заходит, тем сильнее становятся США, отметил Трамп. Глава США в очередной раз сообщил об «очень хороших переговорах» с Китаем.

«У меня есть ощущение, что она будет довольно короткой», — сказал он об экономической войне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп рассказал о телефонной беседе с главой КНР Си Цзиньпином, которая состоится в скором времени. Он назвал введение новых пошлин удачным ходом против Китая и предрек американской экономике процветание.

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