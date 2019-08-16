Иерусалим, , 07:41 — REGNUM

Двум членам Конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, было отказано во въезде в Израиль, сообщает газета The Irish Times.

Конгрессмены Рашида Тлаиб от Мичигана (палестинка по происхождению) от Миннесоты Ихлан Омар, родившаяся в Сомали, которые представляют Демократическую партию США, должны были отправиться в Израиль с делегацией в воскресенье, 18 августа. Но 15 августа Израиль объявил, что им не будет разрешено въехать на территорию страны. Согласно израильскому законодательству, правительство может отказать в визах иностранным гражданам, которые публично призывают к любому виду бойкота Израиля.

Решение отказать двум членам Конгресса в визах было объявлено вскоре после того, как президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху остановить их въезд в страну, утверждая, что они «ненавидят Израиль и весь еврейский народ».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля президент США Дональд Трамп в Twitter обрушился с критикой в адрес «прогрессивных» женщин-демократов в Конгрессе США, приехавших из стран, правительства которых глава Белого дома назвал «полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всём мире». Американского лидера возмутило то, что теперь они «громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством».

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Глава Белого дома предложил этим женщинам «поехать обратно». Эти высказывания касались конгрессменов Ильхан Омар, которая приехала из Сомали, палескинки по происхождению Рашиды Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес (у неё латиноамериканские корни) и афроамериканки Аянны Прессли. Слова главы Белого дома возмутили представителей Демократической партии. Спикер нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси обвинила американского лидера в ксенофобии.