Вашингтон, , 07:49 — REGNUM

Несмотря на то, что США запретила выдачу виз гражданам КНДР, в первом квартале текущего года 57 граждан страны получили этот документ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей радиостанции «Голос Америки».

Согласно данным, опубликованным Государственным департаментом США, с января по март 2019 года 79 граждан КНДР обратились за разрешением на въезд в США, из которых только 22 человека получили отказ.

Известно, что 90% граждан КНДР или 51 человек получили визу G3, выдаваемую должностным лицам центральных органов государственной власти и членам их семей, один гражданин страны получил визу G4, выдаваемую представителям международных организаций, и 5 граждан получили визы для деловых и туристических поездок (B1/B2).

Напомним, что в сентябре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал запрет на въезд для граждан восьми стран, включая Северную Корею.