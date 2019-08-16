Киев, , 07:42 — REGNUM

Представители правительства Украины подали в Хозяйственный суд Киева иск, в котором потребовали взыскать с компании «Укрнафта» более $59 млн, сообщил 15 августа ресурс Enkorr.com.ua со ссылкой на сайт суда.

«Истцами выступают Кабинет министров и заместитель генпрокурора. В качестве третьих лиц привлечены мажоритарный акционер «Укрнафты» НАК «Нафтогаз Украины» и Минэкономразвития», — сказано в сообщении.

Информации о начале судебного производства в Едином госреестре пока нет, поэтому суть претензий правительства к «Укрнафте» неизвестна.

По данным журналистов, от компании требуют пеню за несвоевременную выплату дивидендов за 2011−2013 годы. К такому выводу они пришли, сравнив сумму, указанную в исковом заявлении, с суммой пени, указанной в приказе министерства экономического развития Украины от 29 января 2016 года, в котором речь шла о штрафе за несвоевременную уплату дивидендов в госбюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что его компания проиграла в суде олигарху Игорю Коломойскому. Суд Лондона отказал «Нафтогазу» в праве назначать руководство компании «Укрнафта». В результате конфликт с Коломойским пришлось решать путём создания наблюдательного совета, в котором представлены обе стороны.

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