Эрбиль, Ирак, , 07:45 — REGNUM

В Иракском Курдистане отмечают 73-ю годовщину учреждения Демократической партии Курдистана, об этом 16 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Масуд Барзани Defenselink.mil

По стечению обстоятельств, в день основания крупнейшей курдской партии также родился ее будущий лидер Масуд Барзани.

«Я был рожден в тени курдского флага в Мехабаде, и я готов служить ему, и умереть ради него» , — однажды сказал Барзани.

Будущий лидер курдского народа родился в Иране, в городе Мехабад — центре Мехабадской республики, ставшей первой в истории курдского народа протогосударственной структурой. Мехабадская республика пала после того, как советские войска были выведены из Ирана.

В настоящее время Масуд Барзани, сын национального курдского героя Мустафы Барзани, является национальным лидером Иракского Курдистана, не занимая государственных постов, он продолжает оставаться наиболее авторитетным политиком в курдской автономии.

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