Вашингтон, 16 августа 2019, 07:33 — REGNUM
Соединенные Штаты и Великобритания быстро продвигаются к заключению нового торгового соглашения, об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.
«Думаю, мы заключим фантастическое и большое торговое соглашение с Великобританией», — сказал он журналистам перед вылетом в штат Нью-Гэмпшир.
По его словам, все движется «в эту сторону очень быстро».
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации Белого дома сообщило, что Соединенные Штаты и Великобритания активно ведут переговоры по соглашению о свободной торговле, которое планируется заключить сразу после Brexit — 1 ноября.
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