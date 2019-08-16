Вашингтон, , 07:33 — REGNUM

Соединенные Штаты и Великобритания быстро продвигаются к заключению нового торгового соглашения, об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

«Думаю, мы заключим фантастическое и большое торговое соглашение с Великобританией», — сказал он журналистам перед вылетом в штат Нью-Гэмпшир.

По его словам, все движется «в эту сторону очень быстро».

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации Белого дома сообщило, что Соединенные Штаты и Великобритания активно ведут переговоры по соглашению о свободной торговле, которое планируется заключить сразу после Brexit — 1 ноября.

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